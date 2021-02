Las dat 25% van alle windmolens aldaar zijn vernietigd door sneeuwstormen. Dat geeft te denken. In Zweden is het soortgelijk, althans met de stroomvoorziening in de wintermaanden dan: Het strenge winterweer heeft in Zweden voor een tekort aan energie gezorgd. De transitie naar groene stroom zorgt voor problemen. Even stoppen met stofzuigen, is het devies van de Zweedse omroep SVT. Beter voor het milieu en de eigen portemonnee. Aanleiding van de wat betuttelende boodschap is een acuut elektriciteitstekort. Het ongewoon strenge winterweer van de afgelopen weken maakt dat het landelijke energieverbruik omhooggeschoten is. De bekende kink in de kabel is natuurlijk de onvoorspelbaarheid van met name wind en zon, terwijl je de gas- of oliekraan naar eigen believen open en dicht kan draaien. Erg onhandig dus, die inactieve windmolens, juist als de vraag naar licht en warmte zo groot is als nu.

Tijdens de koude wintermaanden wendt het land zich dus soms tot een elektriciteitscentrale in Karlshamn, waar nog gewoon op olie wordt gestookt, om de tijdelijke energieschaarste te overbruggen. Dat maakt de stroom die nu uit de Zweedse stopcontacten komt waarschijnlijk weinig duurzaam. En wel duur: vorige week liepen, tijdens piekuren, de elektriciteitsprijzen in (het relatief dichtbevolkte) Zuid-Zweden op tot zo’n 2,4 Zweedse kroon (circa 0,24 euro) per kilowattuur, terwijl de prijzen in het dunbevolkte noorden op een halve Zweedse kroon (0,05 euro) lagen.

Het bosbouwbedrijf Holmen moest tijdelijk grote delen van zijn papierfabrieken sluiten – de machines laten lopen werd met zulke stroomprijzen te kostbaar.