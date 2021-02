Een deel van de Syriërs wil WÉG uit Nederland omdat ze hier niet kunnen 'ademen'. En als wij de lukraak op de voorgevels gekwakte Poolse cementmortel in pak 'm beet Appelscha zo vergelijken met de ventilatiegaten in de gebouwen van Damascus denken we: groot gelijk kerels, lekker daar ademen. Beter geformuleerd is trouwens: een deel van de Syriërs wil nog stééds weg uit Nederland, want in 2018 wilden ze ook al weg. Toen had Nederland 'geen ziel'. Kennelijk kun je een ziel niet verdienen met zes soorten hagelslag in de supermarkt, met wc-papier verkrijgbaar van vier laagjes tot en met dat korstige eco-papier uit de hel, met warm stromend water uit de kraan en vier miljoen man gebroederlijk op het ijs als het weer eens heeft gevroren. Syrië, het land met z'n heerlijke oorlogen, z'n veiligheidsdiensten en z'n economie, dat land heeft een ZIEL. Nederland niet. Op de plek waar de ziel van Nederland zou moeten zitten, zit een (weliswaar heerlijke) kruimige aardappel. En hoewel het AD doet lijken dat de stop uit het warme bad vol Syriërs is getrokken, gingen er via Solid Road ('een van de twee gesubsidieerde, particuliere organisaties die Syriërs helpt bij terugkeer') ACHT econometristen in spe terug naar hun eigen land. ACHT, plus nog een club die de illegaliteit in is gedoken. Acht strijders die zo kotsbeu hebben van het vluchtelingen-strafregime van onder meer D66 en de moraliserende preekjes van eikeltje Jesse Klaver over progressieve allianties, dat ze liever het risico lopen opgepakt te worden voor verhoor door de veiligheidsdiensten van Assad dan wel door een residu van Islamitische Staat van het gebouw te worden gepleurd. Taxichauffeur Nader voelde zich in Nederland onbegrepen. "Daar bleef iedereen me zien als vluchteling, hier voel ik me weer de leider van mijn gezin." Groot gelijk Nader. Het moet niet lang duren, of we komen je gewoon achterna.