Als dit "congres" een succes is (wat het gaat worden want moet,) dan is dat koren op de molen voor het verplichte corona inentings-bewijs.

Wat vrijwillig is....

Want anders mag je niks. Niet naar je werk, niet in de bus, niet naar de kroeg, niet naar de supermarkt. Sociale uitsluiting, op basis van het vrijwillig krijgen van een vaccin voor iets waar je geen last van hebt.

Als corona weg is (proest) gaan we dat dan ook doen bij dingen als de griep? Of tuberculose? Waar is uw bewijs dat u geen ebola heeft? Oh u heeft HIV, sorry dan mag u dit zwembad niet in....

Dat idee.