Dat is bijzonder treurig nieuws. En bij gebrek aan informatie over de oorzaak kun je er dan maar net zo goed een heel verhaal omheen schrijven dat er in principe niets mee te maken heeft. "Ondanks de coronapandemie heeft het Korps Mariniers afgelopen vrijdagavond een feest tijdens de wintertraining in Noorwegen gehouden. Tweehonderd man zouden er dicht bij elkaar hebben gestaan en er zou flink zijn gedronken. De dag erna overleed een onderofficier. (...) Hij was de hele dag niet lekker en bleef daarom afgelopen zaterdag in bed waar hij rond half zes in de middag levenloos werd aangetroffen."

Ah, ja, corona. De befaamde griep waaraan topfitte sergeant-majoors der mariniers regelmatig een dag na infectie overlijden. Sowieso wel breaking news natuurlijk, mariniers die na een arctische oefening van een gemoedelijk glaasje houden. Het Korps zelf nuanceert het risico, de schaal en gezelligheid die de Tele schetst. "De samenkomst werd verantwoord geacht omdat de mariniers in het veld al dicht op elkaar hadden gefunctioneerd. Ze zaten in een grote bubbel en de eenheid kende geen Covid-patiënten. Het kader vond dat de mannen na een periode hard werken ook ontspanning verdienden. Tegelijkertijd werden mensen gewaarschuwd niet onnodig dicht bij elkaar te komen. (...) De zegsman van het Korps Mariniers stelt dat er geen groot feest is geweest, maar dat de mannen in de tent 1 à 2 biertjes mochten drinken. Daarna mocht ingedeeld per rang in de verblijven een drankje worden genuttigd."

Ja, die strijders zitten al paar weken tegen elkaar aan om het kampvuur, niemand had corona, en na afloop kregen ze een rondje van de zaak in een verwarmde party tent. EN EEN DAG LATER OVERLEED EEN MARINIER. Ongetwijfeld niet aan corona, er zijn immers nog andere dingen waaraan we kunnen sterven. Maar de suggestie is in ieder geval gewekt, en dat is ook wat waard.

