Dat was toen. En dat was terecht. Want we wisten helemaal niets. Een lockdown was toen een prima stap, om tijd te kopen om uit te zoeken waar we mee te maken hadden.

Gaande het jaar is duidelijk geworden dat corona bij lange na niet de schade aanricht die eerst vermoed werd. Dan is er geen enkele reden om die draconisch maatregelen vast te houden.

Een aantal jaren terug was er in Den Haag nog de sluiproute van 'voortschrijdend inzicht' om koers te wijzigen zonder gezichtsverlies. Die sluiproute is in onbruik geraak, er wordt met oogkleppen doorgedenderd.

Ik ga er vanuit dat die mensen in Den Haag niet dom zijn. Dan moet ik concluderen dat dit opzet is. Waarom? Dat mag u bedenken.