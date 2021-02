De avondklok helpt niet dus wat doen die amateurs?

Verlengen!

Vaccinatiecampagne is met inhaalslag bezig, dus wat doen die klungels?

Geef het maar aan de lokale kroketboer mee!

Afijn kroketboer meer dan drie uur hobbelend onderweg en komt aan met alle flesjes op z'n kop. Want ja, met die kroketten had ie daar anders nooit last van? Hele lading zo de kliko in! Want we hebben er zoveel van. En zo zijn er zoveel voorbeelden van pure domheid met dit gespuit dat nog onder de moedermavo ligt qua niveau. Zeldzaam hoe tenenkrommend achterlijk onze bestuurders zijn geworden..

Dit hele zooitje amateurs had al lang weg moeten wezen. Maar nee, weet je wat verstandig is in een 'democratie'? We laten de grootst mogelijke prutsers een crisis managen ... zo gaan we namelijk met elkaar om in dat kutvaasje van die lul met vingers.

Er was advies ingewonnen bij hen die de vorige vaccinatiecampagne gewoon goed hadden doen laten verlopen. Maar nee hoor, het onnavolgbare tandem Rutte/deJonge kon het zelf wel fietsen. Ieder advies van common sense slaan ze in de wind. Zelfs de Gezondheidsraad zit er maar voor spek en bonen bij.

Er is maar 1 crisis in dit land en die zit in Den Haag!