Wat valt er wel of niet te pikken dan? Ik word een beetje ziek van al die zwartkijkers die overal tegen zijn. Die waren eerst ook tegen mondkapjes en nu tegen een avondklok. Waarom dan?

Omdat het niet werkt? Kan best, maar dat is nog geen reden om ertegen te zijn.

Omdat je vrijheid wordt beperkt? Grow a pair. Je vrijheid wordt op veel meer punten beperkt dan met de avondklok en na 9 uur kon je toch al nergens meer heen.

Omdat je tegen de overheid bent? Nee toch?

Of omdat Covid-19 minder erg is dan de griep? Denk je dat werkelijk nog steeds?

Er is werkelijk geen enkele rationele reden om tegen de avondklok te zijn. En diep vanbinnen weet je dat zelf ook wel. Je weet ook dat de avondklok an sich niet het middel is maar dat het zorgt voor bewustzijn bij het domme smaldeel van Nederland dat nog steeds bezoek ontvangt én lekker ziek wordt.

Verdiep je eens in het bron- en contactonderzoek en realiseer je dat de helft van de besmettingen was te voorkomen door geen bezoek te ontvangen. En tegen dat soort dom volk is niets opgewassen, zelf zodanig dat een aovndklok nog niet eens zo heel veel effect lijkt te sorteren. Maar we zullen het nooit weten want hij is er nou eenmaal.

Dus vanavond voor 9 uur weer lekker op de bank gaan zitten niet zo mauwen over de avondklok want die stelt geen kut voor.