En natuurlijk werd het op de persco van afgelopen dinsdag al duidelijk, maar toch schrapen we voor de vorm even want ontsteltenis van de bodem van het vat. "Het kabinet treft toch voorbereidingen om de avondklok, die vooralsnog afloopt op woensdag 10 februari, te verlengen als het OMT dat eind deze week adviseert. Die kans is groot, nu de Britse mutant van het coronavirus veel sneller opkomt dan verwacht." De Britse mutant is volgens een modelschatting nu verantwoordelijk voor "ongeveer twee derde" van de besmettingen.

Dit is dus de verwachte formule voor komende weken: elke maandag een hoopgevend bericht via de NOS dat de avondklok volgende week waarschijnlijk van tafel gaat als de besmettingscijfers blijven dalen, op dinsdag tijdens de persco een melding dat het OMT er toch iets anders over denkt, en dan aan het einde van de week een bericht dat de avondklok waarschijnlijk toch blijft wegens DE MUTANTEN. Al is het maar omdat 's lands burgemeesters er weinig voor voelen de avondklok af te schaffen, en vervolgens later toch weer opnieuw in te voeren. "Je kunt er beter een weekje langer mee doorgaan dan iets afschaffen waar je later spijt van hebt", aldus Aboutaleb.

Ja, is wel zo natuurlijk. En ook al hebben we eigenlijk geen idee, houden we ons vast aan de 'bevindingen' uit het buitenland dat hun avondklokken zorgden voor een vermindering in besmettingen van "acht tot dertien procent". Je moet immers wat.