In de islamitische landen Oezbekistan, Turkmenistan, Maleisië, Indonesië, Iran, Saoedi-Arabië en Pakistan is het vanuit de religie verboden om Valentijnsdag te vieren.

“Het vieren van deze dag is niet toegestaan, omdat het een geïnnoveerde feestdag is die geen oorsprong kent binnen de Islam. Daarnaast nodigt het de mensen uit naar een ongepaste vorm van liefde. Ook leidt het ertoe dat het hart zich zal gaan bezighouden met dit soort ongepaste zaken die in strijd zijn met de leiding van de vrome voorgangers. Het is dan ook niet toegestaan om op deze dag één van deze rituelen uit te voeren. Ongeacht of het hier te maken heeft met eten, drinken, kleding of het uitwisselen van geschenken. De plicht die op de moslims rust, is om zich trots vast te houden aan hun geloof en om niet met alle winden mee te waaien. Ik vraag Allah om de moslims dan ook te behoeden voor zowel de innerlijke als de uiterlijke beproevingen en hun succes te schenken.”

Het is dus voor een moslim die in Allah en de laatste Dag gelooft, verboden om deze dag te vieren, te erkennen of anderen hiermee te feliciteren. Men dient zich hiervan te distantiëren als blijk van gehoorzaamheid aan Allah. Ook is het voor een moslim niet toegestaan om aan dit soort feestdagen bij te dragen middels eten, drinken, handeldrijven, organiseren, uitdelen van geschenken, promoten en dergelijke. Dit alles is namelijk een vorm van bijdragen aan ongehoorzaamheid aan de Profeet (vrede zij met hem)."