Minder dan negen jaar te jong om per post te mogen stemmen.. ga ik dit jaar niet stemmen. Ik vind het voor mijzelf te riskant in die stemhokjes tussen zwermen zwevende corona aureolen en zo. Een volkomen corona ongevaarlijk avondwandelingetje in mijn eentje zoals ik gewoonlijk vaak deed als ik mij in (ik heb geen partner noch kinderen) geestelijk alleen opgesloten voel in mijn huis voel mag niet.. verboten.. sperrzeit, verplicht luisteren naar de grote mispuntleiders in Den Haag.

En ondertussen namen gisteren hele volksstammen te grote risico's, met z'n allen op het ijs en veel ongelukken met dusdanige verwondingen dat die in het ziekenhuis moesten worden behandeld. Maar een volkomen veilig avond wandelingetje als ik daar geestelijk behoefte aan heb mag niet.. verboten.. sperrzeit... zur hause bleiben ja! Grapjurk kust zijn schoonmoeder en Rutte gaat zichzelf maar weer eens in het Catshuis bevredigen terwijl hij aan een mooie man denkt en ook zijne hoogheid de koning begint publiekelijk te zeiken zijn dochters ook te ongemotiveerd zijn geworden om nog lager thuisonderwijs te volgen. Nou, dan gaan die duurste uitkeringstrekkers van het land toch een gouvernante inhuren met een speciaal streng uitgeselecteerd klein groepje leeftijdsgenoten van zijn kids die op paleis Den Bosch privé onderwijs mogen komen volgen! Net zoals WA's voorouders dat met al hun aangeboren luxe ook kregen.

Ondertussen kots ik op Nederland dat er voor gaat zorgen dat Rutte en consorten na komende maart gewoon door kan blijven gaan met het minachten van de grondwet en het verneuken van de grondrechten van zelfs Tweede Kamer leden die nog wel willen deugen. Nederland verdiend niet beter dan ten onder gaan aan een pandemie. Ze kunnen allemaal de corona krijgen.. of voor mijn part de pest.