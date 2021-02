Laten we wel wezen. De Playboy was voor mietjes. Echte kerels lazen Hustler, en dan niet voor de interviews en het obligate auto- en gadgetgelul maar voor de boobies, de dikke reedten en de in your face voorbipsen van de fine fleur van vrouwelijk Verenigd Amerika. Larry Flynt, de puissant rijke alsook strontvervelende pain in the ass collega hoofdredacteur-uitgever is niet meer. Gisteravond overleed Larry Flynt op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartfalen. Na een groots en meeslepend leven van draining the swamps en vechten voor de VVMU. (Hiero de Wiki) "It's a fucking joke!" Mooi gebruld, leeuw.

