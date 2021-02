Ja, we denken dat-ie het in z'n achteruit doet omdat je je achterwielen dan via de spiegels in de gaten kan houden. Maar we hebben het hem niet gevraagd. Maar, makkers onder elkaar, wat zijn nog meer dingen die u het liefst achteruit doet?



A. Naar het altaar lopen

B. Moonwalken

C. Het stemhokje in lopen omdat dit land stuk is en u niemand meer kan vertrouwen

D. De UWV-receptioniste vragen waar de koffieautomaat staat

E. [uw antwoord hier want u bent toch veel grappiger]