Schreven we gisteren nog in het topic over de Molens du Mort te Meeden dat er over de aanleg van windmolens op plekken waar niemand ze wil altijd opgewekte propagandafilmpjes worden geproduceerd waarin een prettige betuttelstem een probleemstelling adresseert die geen enkele impactvraag adresseert. Nou, bewijst Landsmeer mooi ff ons tegendeel. Deze aan 020 Noord vastgegroeide gemeente heeft in de smiezen dat de Groene Junta van de Stopera met een bundel klimaatminaretten onder de arm langs de buitenranden van de stad banjert, op zoek naar een plek om ze te plempen. GroenLinksstemmers op IJburg willen ze niet, Gallisch ondernemersdorpje Oostzaan heeft ook alvast de middelvinger richting Halsema geheven en hun oosterburen aan de overzijde van Het Twiske (een handgemaakt natuurgebied waar heel veel vogels verblijven. Vogels zonder stemrecht, die voorgoed tot zwijgen worden gebracht als Halsema's Hakselaars in hun broedgebied verrijzen) te Landsmeer zeggen ook: geenwindmolensinlandsmeer.nl. Een standpunt dat beargumenteerd wordt met bovenstaande felrealistische dystopische minidocumentaire over ziekmakende impact van klimaatzwoepers in de natte Ilpervelder achtertuin van Amsterdam.

Bijschrift bij de animatievideo:

"Een animatie van windturbines op locaties die zijn aangewezen als potentiele plek om een windturbine te plaatsen. De locaties zijn geselecteerd in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam in het kader van de RES. Deze animatie toont windturbines uit het door Pondera uitgevoerde onderzoek. De beoogde molens hebben voor een deel een ashoogte van 130 meter en een rotordiameter van 140 meter (tiphoogte 200 meter) een ander deel van de molens heeft een ashoogte van 90 meter, rotordiameter 110 en tiphoogte 145m. In de animatie zijn deze afmetingen op ware schaal gebruikt, het geluid is een indicatie. De uiteindelijke beslissing waar en hoeveel windturbines er geplaatst zullen worden is een politieke beslissing die na de inspraakprocedure genomen zal worden. Hoewel het onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam is uitgevoerd liggen deze windturbines grotendeels buiten de gemeentegrenzen van Amsterdam."