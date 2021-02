Als je de randstadkranten leest, zou je geneigd zijn om te geloven dat een kustlijn vol vogelhakselaars en een achterland vol zwoep-zwoep-zwoep-geluiden de enige weg voorwaarts is voor klimaat, planeet en wereldpopulatie. Maar wie per toeval struikelt over de verloren kunst van de regiojournalistiek (praten mét mensen, in plaats van over hun hoofden), hoort hele andere geluiden. Zoals in het Groningse Meeden (opklik hierboven), waar na een jarenlang juridisch gevecht de molens het wonnen van de Meedenaren e.o. Met een tiphoogte van 200 meter zorgt de klimaatkolchoz met de naam Windpark N33 voor horizonvervuiling, slagschaduw, stress, laagfrequente geluiden, lichtoverlast, slaapstoornis en vooral veel publieke weerzin waar niemand naar luistert omdat de duurzame doordrammers een leep communicatiebureau hebben ingeschakeld dat een opgewekt propagandafilmpje heeft geproduceerd waarin een prettige betuttelstem een probleemstelling adresseert die geen enkele impactvraag adresseert en daarmee zijn alle bezwaren *poef* ongedaan gemaakt. Zo werkt dat in Nederland, Democratisch Ingenieursland Consultancy- en Communicatieland.

De wetenschap is al jaren verdeeld tussen 'schadelijk' en 'mwoa lastig te zeggen' of gewoon heel erg goed in Kapitein Vanzelfsprekendheid-conclusies (zoals het Rijks Instituut voor Volks Manipulatie: "The louder the sound (in dB) of wind turbines, the stronger the annoyance response is" - JOH!). Nou zijn wij geen windmolologen, maar we weten wel dat klimaatwetenschappers de sterke neiging hebben om negatieve bijwerkingen van de Gretacide te downplayen of te verdoezelen, omdat binnen de 'klimaatwetenschap' een zodanig sterke ideologische en gepolitiseerde wind waait dat zelfs de Sociologie-vleugel van de UvA er in verhouding bijna als een exacte wetenschap bij afsteekt. Anders gezegd: het is gewoon beter voor je peer reviewed carrière als je vóór windmolens bent. Wat rest, zijn spreadpagina's in een regiokrantje dat nog per postkoets wordt verspreid, waarin door de overheid gemolesteerde burgers hun laatste beklag in loodletters dood neer mogen laten vallen. Zwoep zwoep, blub blub.

