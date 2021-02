Hoeveel mensen hebben te maken met die toeslagenaffaire? Het gaat om 26.000 ouders, lees op ik de wikipedia. Die hebben natuurlijk een gezin, doe het maal 3. Of wacht, er is natuurlijk ook nog de uitgebreide familie en kennissenkring, die hebben er ook indirect mee te maken, dus doe het maal 10. Het is hoe dan ook niet meer dan 3, 4 kamerzetels, gemeten naar de kiesdeler van 2017. Dus als je werkelijk wil dat dit de VVD de verkiezingen kost, ben je aangewezen op mensen die er zelf helemaal geen last van hebben, maar toch verontwaardigd zijn over het onrecht dat anderen is aangedaan. Anderen die zij verder niet kennen, zoals in het geval van de briefschrijfster.

Die zijn er natuurlijk best wel, maar dan moet die verontwaardiging ook nog zo groot zijn dat het andere dingen waar die mensen zich eventueel druk over maken overstemt. Bovendien duwen sommige van die andere zaken mensen misschien weg van de VVD, maar dan eerder richting de rechterflank dan links, met name natuurlijk immigratie en de EU. En dan is er natuurlijk de coronacrisis met het rally round the flag effect, waardoor de VVD veel kiezers vasthoudt. Het gevolg: veel ophef over de toeslagenaffaire, een kabinet dat valt, maar geen electorale verschuivingen.