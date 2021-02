Over sneeuwvlokjes gesproken, ik wilde even wat opzoeken over Bernouilli Trials (iets met kansberekeningen) op wikipedia en daar staat serieus:

"Therefore, success and failure are merely labels for the two outcomes, and should not be construed literally. The term "success" in this sense consists in the result meeting specified conditions, not in any moral judgement."

Wie verzint zoiets??

en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_trial...