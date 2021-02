De Chinezen komen ons kapot maken. Met hun mannelijkheid. Bereid uw dochters maar vast voor op een leven als blanke slavin. En mannen, misschien is het tijd om met uw bakfiets van een brug te rijden, want als genderneutrale burger van de EU maakt u geen schijn van kans. Daarover praten de Lullen over Nieuws je bij. Maar onderwijl zit je zelf natuurlijk naar buiten te kijken, waar het sneeuwt of dat ieder moment kan gaan doen, met een stapel printjes met overheidsreglementen onder je neus over wat er wel en vooral niet, nooit, nergens, te nimmer, ten genenmale, nicht, nein, absoluut uitgesloten kan, mag en zal. Want als iemand ergens in Drenthe een sneeuwbal verkeerd op zijn oog krijgt, sterft er in Zeeland iemand aan corona. Aldus hebben de nieuwe rekenmethodes van de weersvoorspellers op VWS becijferd. En die mensen moeten we uiterst serieus nemen, dus laten we ons vóór de avondklok insneeuwen in het Stamcafé, gaat niemand voor half vijf naar buiten en dan gaan we zeker weten niet dronken sleeën met ons allen terwijl we sneeuwballen gooien naar schaatsers die een vroege ronde willen maken. Le-vens-gevaarlijk!

Bedankt, mannen

Rutte Sneeuw Doctrine (model Herziene Rekenmethode)

Avondkloksymbool