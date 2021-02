De vergelijking met Freisler raakt kant noch wal en is naar mijn mening nogal smakeloos, maar ja. Nuance : de beruchte nazi "rechter" was aanwezig bij de Wannsee conferentie en bekrachtigde meer dan 5000 doodvonnissen waarbij hij de weerloze verdachten - waaronder vele onvoorstelbaar moedige Duitse verzetsmensen - onaflatend kompleet hysterisch toekrijste, uitschold, de mond snoerde en vernederde. Die "rechtszaken" waren in feite woedeuitbarstingen van Freisler waarbij de verdachte geen enkele kans had om zich tegen de aantijgingen te verweren. Dat is Stanley, hoewel een sukkel, gelukkig bespaard gebleven. Al sluit ik niet uit dat deze zaak evt. als afscrikwekkend voorbeeld zou kunnen dienen voor toekomstige wanna be relschoppers. Cry me a river. You reap what you sow.