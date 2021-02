Ach.. Nederlanders zijn grotendeels verworden tot masochisten en meester Rutte is een prima sadist. Dan is er nog een enorme kudde al dan niet anonieme internetroepers, waarvan het surplus niet graag buiten komt en tenslotte nog wat beroepsdemonstranten die zich om de haverklap laat wegwaterkannoneren en bovendien veelal geen weet heeft waar ze überhaupt tegen demonstreren (ehm.. iets met toegeslagenen of zoiets, of was het kerona?!).

Al met al gaat je tefallaag kapot als je pannen tegen elkaar slaat en gietijzer is veel te zwaar om de hele dag mee te zeulen.

Ik verlang terug naar de jaren '80 toen demonstreren nog echt leuk was en soms zelfs zin had.