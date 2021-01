© Eigen Foto

Het waxinlichtjessschap in de AH van het overzichtelijke Noord-Hollandse stadje S. Leeg, op, foetsie. Ook bij andere supers en suppliers, drogisterijen etc zijn de schappen leeg. WAT IS HIER GAANDE MENSEN? Werkt er een Hugo de Jonge bij Bolsius? Halen mensen waxine en vaccin door elkaar en is er gehamsterd? Staat de fabriek in de UK en staan er 72 vrachtwagens vast voor de tunnel? Heeft een bepaalde rauwe site weer opgeroepen dat mensen hun noodpakket moeten aanvullen? (Nee, niet onlangs - red.) Of is het zo gezellig in Nederland Avondklokland dat iedereen vanaf 2100 uur met de kaarsjes aan het cocoonen is? IEMAND?