Nee hoor. Het is gewoon een mentaliteitsprobleem in Nederland. Bij vele die erover klagen dat de overheid blablabla alles bewust doet. Serieus, neem eens een kijkje op een intensive care. In Nederland, in de UK, in Duitsland, in Belgie, frankrijk, spanje, ga nog maar eem door zo. Vraag de mensen die zorg verlenen op de intensive care wat zij ervan vinden, en of dit allemaal een opgezet plan is of lijkt.

Loop zelf eens covid op. En vertel ons als je behoort tot die 98% die het overleeft hoe het was. Dan zal je zien dat covid geen grap is. Dat het wel een serieus virus is. Dat ook jij met je gezonde kut harses het op kunt lopen en er nog steeds serieuze klachten aan over kunt houden.

Ik woon in portugal al voor 3 jaar. Een lockdown hier resulteert niet in massa's mensen die gaan rellen, plunderen, de overheid betichten van een wereldorde of wat dan ook. Die nemen het en denken aan hun medemens. Er is hier een pandemie aan de gang, portugal gaat met 13k geinfecteerde nu dagelijks er vol in, had te maken met de feestdagen en nieuwjaar, en recent de presidentsverkiezingen. Ook ik heb covid opgelopen, ik ben een halve dag ziek geweest; soort griep, maar dan anders, maar ik was wel razendsnel geaggiteerd. Omgevingsgeluiden kon ik niet hebben. Concentratie was weg. Focus lukte niet meer. Mn vriendin was ongesteld plus covid. Je moest eens weten waar zij doorheen ging.

Maandag hertest ik weer; zoals ik al schreef was bij mij de beleving een halve dag maar. Mijn vriendin 4 dagen.