FOTO - Uitzinnige jongeren vieren gunstige besmettingscijfers met vuurwerk

Toegegeven: het is de traditionele dinsdagdip, dus morgen zullen de cijfers wel weer hoger liggen. En ondertussen schiet het voor geen meter op met het vaccineren (dashboardlink), terwijl het ministerie van VWS gisteren doodleuk een vrolijke 'stroop je mouw op' campagne begon (HOE DAN HUGO? WE ZITTEN VERDOMME AL MEER DAN EEN MAAND LANG MET ONZE OPGESTROOPTE MOUW TE WACHTEN MAAR ER KOMT MAAR GEEN PRIK, HET IS VERDOMME HARTSTIKKE KOUD ZO'N OPGESTROOPTE MOUW JA!) op het internet. Bovendien waarschuwt het RIVM vandaag dat de Britse variant zich sneller verspreidt dan gedacht. Maar toch! Het blauwe lijntje blijft omlaag gaan, in de weekcijfers van het RIVM lezen we -8% en vandaag voor het eerst in een hele lange tij minder dan 4000 besmettingen, namelijk 3997. Dat moeten we vieren! Vanavond, uurtje of negen, op het plein? Ergens? Iemand?

Super spread eventje