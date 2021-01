We hebben altijd gezegd dat angst de beste controle over een bevolking geeft. Maak men angstig en ze doen alles.

Er lijkt nu iets anders aan de hand. Het is vooral de regering die erg angstig is. Over de Britse variant en zijn besmettelijkheid is nog geen objectief woord te zeggen terwijl er reeds maatregelen op bedacht worden. Waarom? Angst. Angst bij onze volksvertegenwoordigers.

Wellicht is het goed om even wat NORMALER en vooral NUCHTIGER te gaan doen met elkaar. Zorg dat je iets van overcapaciteit hebt in de zorg zodat je bij een eventuele stijging nog wat kunt opvangen en wacht eerst tot onderzoeken het besmettelijkheidsniveau van een mutatie goed hebben aangetoond. Nu maak je meer kapot dan dat je lief is.