Als ze een van beide voertuigen had verkocht had ze dat op moeten geven aan de bijstand want dan wordt dat afgetrokken van de uitkering. Wanneer je in de bijstand komt wordt gekeken wat je vermogen is, inclusief je spaargeld. Je mag van je spaargeld leven, maar je mag er alleen aan toevoegen van je bijstand. Alles wat je van extern krijgt, of je iets verkoopt aan buren, of via marktplaats, of cadeau krijgt... moet je opgeven aan de bijstand zodat het afgetrokken kan worden van je uitkering.



Dus als ze nou van tevoren de motor verkocht had, had ze meteen zoveel maanden geen recht meer gehad op uitkering. Mooie regeling he?