Yes dat bedacht ik me ook. Het is 6.15 per dag, niet per werkdag. Dus dan komen we op : 184,5 ... Naja.

Nee ik snap dat haar moeder geen officiele instelling is waar ze vrijwilligerswerk kan doen. Mijn punt is dat als je het even los van het wetboek bekijkt, te ziek is voor woorden. Dat je dus wel bij een ANBI instelling mag werken, en het geld wel mag verdienen, maar niet bij je moeder van 80 mag helpen. Ik heb bij diverse ANBI instellingen vrijwilligerswerk gedaan, en ik kan je vertellen dat daar ook bij veel gewoon gekeken wordt naar "heee een "graties" arbeidskracht die ik maar 150 / maand hoef te betalen, terwijl ik normaal gesproken veel meer kwijt was".. Vaak bedekt onder een heel links sociaal parapluutje....

Naja en dat mag dus wel. Maar een tas boodschappen van je moeder in de week en dan moeten we je kapot maken. Dat is ziek. Hoeveel kwamen er deze week in? 500 waren het er toch?