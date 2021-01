Zoals u vast al weet en hier op dit blog vaak heeft kunnen lezen, is de wereld monetair wat enthousiast bezig. Sinds Covid, zijn de overheden daar nog eens bovenop geklapt met fiscale verruiming (meer uitgeven dan er binnenkomt). De overheden moeten daardoor extra lenen en dat zou normaal gezien tot rentestijgingen moeten leiden. Maar doordat de centrale banken deze schulden opkopen, blijven de rentes kunstmatig laag. Het opkopen van staatsobligaties wordt weliswaar niet direct gedaan door de centrale banken maar via de markt. Hierdoor claimen de supporters van deze strategie dat een Weimar vergelijking (waar de centrale bank direct de overheid financiert) niet op zijn plaats is. De rest laat deze experts maar praten en ziet de bui al hangen. Als reactie stopt deze groep haar geld in aandelen, obligaties, vastgoed, kunst en auto klassiekers!

De prijsstijgingen van vele klassiekers is deels te verklaren door de vlucht vanuit papier naar fysieke bezittingen (het andere gedeelte is dat rijke mensen nu nog rijker zijn geworden en zich laven aan luxe, maar dat is (was) vooral merkbaar aan de top van de klassiekermarkt). Een andere reden is financiële repressie; aangezien sparen en vermogen belast worden, gaat men eerder voor een leuker klassieker dan voorheen.

Dus vandaag volgt mijn top 5 van klassiekers die wegenbelastingvrij zijn, waarmee men het hele jaar mag rijden (40 jaar oud ofwel uiterlijk in 1980 zijn gefabriceerd) en waarvan ik denk dat de auto in waarde zal stijgen zolang de monetaire waanzin wordt voortgezet. Mocht de boel klappen, dan is de schade bij deze top 5 relatief beperkt. Ook betreft het klassiekers die relatief makkelijk te onderhouden zijn en kwalitatief goed aangeschreven staan. Verder is de aanname dat de regels voor oldtimers niet worden aangepast (belastingvrij en toegang tot milieuzones).

Mercedes 280 SLC (C107)

Iedereen kent de SL van Mercedes maar daar moet je steeds dieper voor in de buidel tasten. Prijzen van meer dan EUR 30.000 zijn geen uitzondering. Gelukkig is er het ondergeschoven broertje: de coupé versie: de SLC. De SLC is op zich een vreemde eend in coupéland want waar normaal de cabrioversie (de SL in dit geval) wordt afgeleid van de sedan/coupé, is hier het omgekeerde het geval. De SLC is een verlengde versie (dus kids achterin kan!), met vast dak, van de SL. En deze auto’s kunt u al vanaf EUR 6.000 binnenfietsen. Helaas zal dat dan letterlijk zijn (met de fiets dus), want voor een beetje kwaliteit moet meer dan EUR 10.000 betaald worden. Roest is een probleem bij de dorpels, neus en de open dak optie staat bekend als problematisch (lekkage via afvoerkanaal). Maar de auto is eerlijk, oersterk, dik staal (ook wel de tank genoemd) en betrouwbaar. Wat betreft motorisering is de 280 SLC (6 cilinder) wellicht de beste keuze want krachtig genoeg (185pk), veel onderdelen voor te krijgen en relatief zuinig. De 450 (4,5 liter V8) is leuker (228pk) maar disproportioneel dorstiger en niet zo veel sneller dan de 280. Ik vond deze 280 SLC op internet voor EUR 15.850 en de club vindt u hier. (Disclaimer: auteur bezit een 450SLC)

Volvo PV544

Een andere ondergewaardeerde klassieker is de Volvo PV 544, ook bekend als de kattenrug. Volvo biedt sowieso vele mogelijke leuke kwalitatief goede klassiekers (denk aan de 242GT, P144, P121, en een persoonlijke favoriet: de 1800S ).

Volvo PV 544 is een leuke auto (het verbaast mij dat ik nog geen gechopte versies heb gezien overigens) die wat zeldzamer wordt in ons straatbeeld. Jammer, want het zijn erg betrouwbare auto’s en de technische onderdelen zijn goed verkrijgbaar en relatief goedkoop. Het plaatwerk is wel een puntje. Ook hier is roest de grote vijand, dus bij de keuze voor een dergelijk model is een roestinspectie een absolute must. Vraag anders iemand van de Volvo Kattenrug club om met je mee te gaan bij het bekijken (en ja dat doen ze zo, want klassieke autorijders zijn überhaupt goed volk, en de Volvo-eigenaren al helemaal). De voorganger van de 544, de 444 is ook een optie, die heeft een mooie split-window. De prijzen variëren enorm; vaak gecorreleerd met de corrosie. Ik vond deze advertentie voor een mooie degelijk exemplaar voor EUR 12.900.

De Opel GT

De Corvette voor de arme sloeber! En wat een leuk hebbeding is het! Mooie lijnen en nog zeer schappelijk qua prijs. Echter, je moet er in passen. Verder vond ik hele discussies op het Opel GT club forum over welk model jaar nou het beste was en ik denk dat de volgende quote een goede samenvatting is: “A '72 with retro-fitted 9:1 pistons and a 32/36 DCD Weber is one of the best!”. De GT weegt rond de 900kg en ieder model heeft een motor die wat meer achter de vooras ligt waardoor er een betere gewichtsverdeling is. Ofwel, hier kunt u lekker mee de bocht door racen! Wel even bredere banden onder zetten want onderstuur was een probleem met de GT. Het is in ieder geval in auto waar iedereen naar kijkt en omdat de proporties wat meer bescheiden zijn dan bij de Vette, is het een echte allemansvriend. Ik zie ze steeds vaker, dus up and coming klassieker met Opel Kadett B techniek en hij past zowat onder u bed. Ik vond deze voor nog geen EUR 13.000!

Saab 96 V4

Ik heb ooit een “moderne” (GM) Saab gehad (9-5 3l diesel) en het heeft een enorme haat voor Saab bij mij aangewakkerd. Op een haar na heb ik die Saab door midden gezaagd op de stoep bij de Saab dealer in Amsterdam. Nog nooit zo een slechte en peper dure service gehad (zocht een turbosensor en Saab zei dat die niet apart geleverd werden dus gehele nieuwe turbo nodig a EUR 3500 ex arbeid! Later Renault gebeld die dezelfde motor gebruikte in de Velsatis en die vroegen EUR 25…). Gelukkig zijn ze failliet, want ze verdienen het.

Het oude Saab, dat had echter wel mogen voortbestaan. Ik weet nog goed dat mijn vader mij als jongske vertelde dat Saabs zo goed waren dat Saab failliet ging omdat niemand voor onderhoud of een nieuw model kwam. Ik weet niet wat er waar van is, maar de kwaliteit is overduidelijk goed te noemen. De 96V4 ziet er leuk uit (alhoewel de kleur van de Saab in de foto wellicht wat apart is), biedt genoeg ruimte en heeft een mooi voorkomen. De veiligheid die deze modellen toen te bieden hadden, was ongekend. Gezien de 55 pk (latere versies 65pk) van de Ford motor en de 0-100km/h tijd van 16 seconden, kon je er ook weinig onveiligs mee doen. Ook hier geldt dat roest een probleempunt is. Maar u kan een splinternieuwe kopen voor nog geen EUR 15.000! Toch beter dan een Toyota Aygo X-play? De club vindt u hier.

Jaguar 420G

Onder de GeenStijl GeldBlog-lezers zitten natuurlijk ook heren van stand die zich niet in een burgerlijke Opel, Saab of Volvo kunnen laten zien. Ook het hoge penoze-gehalte van de SLC staat deze mensen de aankoop van de Mercedes in de weg. Wel, de Jaguar 420G (dus niet de 420<zonder G), ook bekend als de MK 10, is dan een voor de hand liggende optie. Nu staan Britse wagens niet bekend om hun kwaliteit, maar die reputatie werd pas echt waargemaakt in de 70-er jaren en is dus niet van toepassing op de 420G. De motorisering is beproefd en de automaat (optie) van Borg Warner is robuust en relatief goedkoop.

Bedoeld voor de Amerikaanse markt, biedt de 420G een zee aan ruimte en veel luxe. En de grote kofferbak biedt meer dan genoeg ruimte voor de hobby van DJeeeeaaaggg bezitters, het stelen van het tafelzilver (aldus Jeremy Clarkson). Met 245-265pk kan de elitaire bezitter van deze bolide zich snel uit de voeten maken. De auto heeft veel hout in het interieur, vaak ook airco, 60 koeien aan leer, wollen tapijten en zo voorts. De ideale ruimte voor de elite om sigaren te roken, cognac te drinken en buitenechtelijke kinderen te verwekken. En al in de 60-er jaren zeiden de Jaguar ontwerpers tegen de cupholder-fanaten: hold my beer: uitklapbare picknick tafels achter en voor!

Gezien de prijs en de hoge kosten als er wat fout is, is het raadzaam uw adviseur mee te nemen of in ieder geval het lijstje achter deze link te bekijken vooraleer tot een aankoop over te gaan. Ik zat 7 jaar geleden te twijfelen of ik er één zou kopen. Prijzen lagen toen tussen de EUR 6.000 en 14.000. Nu, met dank aan Draghi, Yellen en King beginnen de prijzen voor links gestuurde 420G’s bij EUR 20.000. Deze uiterst mooie grijze vond ik voor EUR 27.500. De Jag club vindt u hier.

Kortom, ondanks deze monetair en fiscaal dwaze tijden, valt er nog wel wat lol te beleven. Wellicht dat de lol u helpt de waarde van uw vermogen enigszins te beschermen. In het slechtste geval, gaat u uw doem met grote glimlach, snelheid en allure tegemoet.

Heeft u een betere klassieker top 5, zet het in de comments!