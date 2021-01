:

Piet, nogsteeds de gedachte dat je een virus kunt controleren? Dat je een bevolking kunt dwingen of iets te doen, wat nergens op slaat? Wat denk je, als je na de lockdown 2 mensen met Corona een kroeg instuurt? Binnen een aantal weken ben je op hetzelfde punt als dat je was. Het enige dat je kunt doen bij een virus, het gecontroleerd laten uitbranden en voorzorgsmaatregelen nemen. Dat betekent, voorlichting wie zich beter even terug kan trekken. De zorg opschalen (ja ja kom niet aan met we hebben geen zorgmedewerkers, we hebben het leger, we hebben 100den aanmeldingen van mensen met borgervaring. Er is echt wel wat te regelen). En gewoon het virus aangaan! Hoort bij het leven mensen! Bent u de 80 gepasseerd? Gefeliciteerd, houd er rekening mee dat u de leeftijd bent gepasseerd dat u iedere dag dood kunt neervallen door het eea.