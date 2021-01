Het is de tweede keer dat zorginstellingen het zogenaamd niet begrijpen, terwijl toch verwacht mag worden dat daar mensen met verstand werken. Het is toch voor iedereen volslagen duidelijk dat medewerkers van de kantine geen voorrang behoeven. Zorg er dan gewoon voor dat die mensen nog niet ingeënt worden. Ik heb het gevoel dat de directies in de ziekenhuizen het stiekem wel prima vinden en het daarom gewoon op verwarring gooien.

Eerder zagen we dat ook bij de zorgbonus. Die moest worden uitgekeerd aan iedereen in de vuurlinie. In veel ziekenhuizen hebben ze hem gewoon aan iedereen op de loonlijst uitgekeerd en de rekening bij de overheid neergelegd. Hier bij het UMCG (Groningen) bijvoorbeeld ook aan mensen van de personeelsadministratie (en honderden andere administratief medewerkers) die al sinds maart thuis werken en erover klagen dat ze niets te doen hebben. Andere werkgevers in vitale sectoren zouden ook graag een bonus uitdelen aan personeel dat keihard heeft gewerkt. Als Jumbo of AH 1000 euro aan bonus wil uitkeren, dan kan dat wel, maar dan gaat gewoon de helft naar de belastingdienst en medewerkers in part-time krijgen problemen met de zorg- en huurtoeslag, omdat ze meer verdienen dan verwacht. Maar voor de zorg zien we het allemaal door de vingers, want de universitair geschoolden aldaar vinden het allemaal zo onduidelijk. Het is ronduit asociaal.

Net als de roep om de inzet van het leger in de zorg in de laatste weken van vorig jaar. De enige reden dat dat nodig was, was om gaten in de personeelsplanning op te vullen. Hele afdelingen worden normaliter tussen kerst en oud- en nieuw op een laag pitje draaiende gehouden door degenen met de minst vaste contracten (oproepkrachten), omdat degenen die er vastgeroest zitten nou eenmaal ieder jaar vrij zijn in die periode. Geen directie die erover denkt om die verloven in te trekken. Liever beroven ze mensen van het leger van hun vrije laatste week van het jaar.