Geïnspireerd door reaguurder Roorda van Eyssinga ergens hieronder.

In 1972 schreef Hunter S Thompson: “Fear and loathing on the campaign trail” over de campagne van McCregor als kandidaat tegen Nixon. Een geniaal boek.

Wat van een serie met Asha, getiteld: “Fear and loathing on the campaign trail with the PVV”: waarin Asha de PVV volgt in de aanloop naar de verkiezingen?

Dat wordt de meest legendarische GeenStijl reportage ooit.