Kijk, we doen door die 'pieuw pieuw'-verhalen weleens meewarig over de slagkracht van onze krijgsmacht, maar de mannen en vrouwen in groen die met hun poten in de Litouwse klei staan te baggeren hebben zelf natuurlijk geen invloed op het materieel en budget dat ze doorgestuurd krijgen vanuit Den Haag. En laten we wel wezen, ONZE jongens zijn simpelweg de beste soldaten ter wereld. We zouden ze ook met niemand willen ruilen: niet met Amerikanen, niet met Russen en niet met Duitsers - al hebben die ook een vrij matige scorekaart op het gebied van het winnen van oorlogen. Enfin, aanschouw in de video hierboven de bazen van de 112 Pantsergenie uit Wezep, die op oefening in Litouwen het leven van een brug hebben beëindigd, minutieus vastgelegd met drones en HD-cams. Stelt u zich maar voor dat het leger van Iran in Zutphen staat, en de Oude IJsselbrug de laatste poort naar de Nederlandse nederlaag is. Who ya gonna call? ENFIN, wij hebben de beelden. Een eerbetoon aan totale destructie.