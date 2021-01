De bestorming van het Capitool door de Trumpaanhangers was een blamage voor Amerikaans rechts en een zegeparade voor zelfgenoegzaam links en daar hebben we aan ons barretje lekker onder vrienden over zitten babbelen in CNB donderdagavond. Met de altijd aimabele Holman was het goed bomen over de """staatsgreep""" van machteloos ondermiddenklasserechts in Amerika, dat een stukje van de Amerikaanse Droom wilde ophalen in het kielzog van de verkeerde oranje rattenvanger, tot zelfschaamte gedwongen door MSM, Democraten en miljoenensterren en misleid of verbannen door de schijnheilige algoritmes van Big Tech. Tussen de relklootzakken en de LARP'ers schreven ze stomverbouwereerd een klein stukje geschiedenis met hun wandelingetje tussen de rope lines in Statuary Hall, om na hun mostly peaceful protest weer fluks terug naar buiten te stiefelen. Voorbij het obligate "Ja wat vreselijk hè, dit ondemocratische geweld" lonkt de nauwelijks bevraagde kwestie: HOE kwam die oranje olifant in de ovalen kamer?

Vijf doden, waarvan drie aan medische oorzaken zonder geweld, 1 vrouwtjesveteraan (en QAnon-wappie) dood (or is she? 🧐) een panikerende politiekogel en 1 capitoolagent, Brian Sicknick, door een totale tuigklootzak met een brandblusser (!) vermoord. Al tíjdens de bestorming van het gebouw werd de champagne van policor deugmedialinks ontkurkt, de rekeningetjes vereffend en luidruchtig laten weten wie er aan de verkeerde kant staat, en zij natuurlijk aan de goeie. Wat maken de Abbrings, de Laroesen, zo'n Snijtafelsneuneus en die cokejunk van FTM het toch moeilijk om een échte hekel aan Trump te hebben. Gewoon, omdat zulke dichtgetikte deugdominees je doen inzien hoe Trump kon winnen. Gesprek daarover hierboven. Memes & overig gerelateerd grabbeltonspul hieronder. Op naar het volgende demasqué van de voorheen verlichte stad op een heuvel!

Podcast: Kan ook. Zie Soundcloud, Spotify of Apple.

Prima betoog van Veelo

Douglas (I)

Douglas (II)

RIP

En nog ff terug naar de realiteit