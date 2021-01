: En toch blijf ik het knap vinden dat er in de mergelgrotten van limburg fossielen van zeedieren zijn gevonden. Ik denk niet dat de natuur zich druk maakt waar het water moet blijven. Zo ook met het komen en gaan van ijstijden (dit alles gebeurde in een periode dat er weinig mensen waren trouwens). Het is ook bekend dat hier vroeger een subtropisch klimaat heerste. Waarom zou dat nu niet kunnen komen? Je kan als mens de natuur proberen te vormen, maar je wint het nooit. Het enige wat de mens kan voorkomen is dat er veel dieren uitsterven door ontbossing, maar luchtvervuiling , zeker door brand)is van alle tijden. Over ontbossing trouwens, daar verdwijnt dus verdomd veel hout voor de bouw en biomassa in. Alleen Nederland verbruikt zo veel hout dat het nooit in het zelfde tempo kan groeien, maar het wordt wel als duurzaam bestempeld. Daar zit ook een grote fout. Alles wat vooruitgang genoemd wordt is slecht voor het milieu (vervoersmiddelen, telefoons, computers, aardbeien in december, synthetische kleding en ga zo maar door). We zijn het als normaal gaan beschouwen dat het er allemaal is, maar zouden die schreeuwers van extinction rebelion dat allemaal willen laten? ik denk het niet, stelletje hypocrieten dat het zijn.