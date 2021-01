Kijk we moeten allemaal maar de ramadan vieren en het Suikerfeest wordt er ook doorheen gedrukt maar onze EIGEN TRADITIES zijn we allemaal kwijt en meer Nederlanders weten wat de ramadan is dan Pasen en Pinksteren JA!!!!! Op de katholieke (!) school van ons kind vieren ze geeneens Kerstmis meer maar wel Moeloed an-nabi want anders zijn allemaal mensen weer gedis... gedis... gediscrimineerd enzo! En Hemelvaart doen we ook al niet meer in dit land want iedereen is veel te druk met Lailat-ul-Meraj, en ons PASEN IS ONS PASEN OOK AL NIET MEER, en Pinksteren is de volgende christelijke feestdag die wordt geagendeerd, straks vieren we alleen nog maar het Offerfeest, want dat mag wél doorgaan!!

En daarom, als tegenwicht op alle stomme feesten van de moslims, gaan wij snoeihard Driekoningen vieren. Driekoningen, tien keer zo leuk als het Suikerfeest, jalalala! Iedereen kan vandaag lekker de tering krijgen, wij vieren Driekoningen, de dag dat... [nog opzoeken].