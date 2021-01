"dat zo veel prachtige knuppels in zelfvoldane linkse hoenderhokken gooide."

Nee. "dat zo veel knuppels in rechtstatelijke hoenderhokken gooide'. Dit zinnetje laat de kern van de probleem. Het presidentschap van Trump was, en is nog steeds, een aanslag op de Amerikaanse democratie en rechtstaat.

En het feit dat miljoenen mensen hem daarin steunen is ziekelijk; 'stiggin it to the libs', is belangrijker geworden dan bescherming van de democratische rechtstaat, en dit is nu in de VS zo ziekelijk ver doorgever dat mensen bereid zijn om een democratisch verlopen verkiezing er voor op zij te zetten, alles vanuit een zorgvuldig gecultiveerde maar feitelijk niet realistische en voornamelijk op leugens en propaganda, framing en propagandeerde gebaseerde haat richting de andersdenkende meerderheid.

En dat is ziekelijk en gevaarlijk. Wat de afgelopen jaren weer hebben kunnen zien is een herhaling van wat gebeurt is in bijna alle landen die vervallen zijn in een pseudodemocratie of autoritair regime: Hoe makkelijk een groot deel van de bevolking elke keer weer om de verkeerde redenenen achter mensen die ze als 'leider beschouwen aanlopen, en hoe makkelijk ze dan bereid zijn om rede, normen en waarden op zij te zetten.