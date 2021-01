Tradities, ze zijn er om te koesteren, en de eerste dagen van het nieuwe jaar staan BOL van de tradities. Op 1 januari kijkt u tegen beter weten in weer naar het schansspringen, op 2 januari tettert u ondanks het goede voornemen een maandje niet te drinken toch maar de overgebleven champagne naar binnen en dan op 4 januari is het tijd voor het jaarlijkse surfje naar de website Alarmeringen.nl, de pre-voorjaarsklassieker van de verontrustende cijfers. Want er zijn ieder jaar weer meer meer meer autobranden en ook als het er niet meer zijn, dan zijn het er toch meer: in 2018 waren het er namelijk 5.574, in 2019 waren het er 5.155 en dat waren er meer dan 5.574 (want dat waren er toch minder) en over 2020 zijn het er 5.582, veel meer dan de 5.258 van 2019 en dat is ook weer meer dan 5.155 maar wat weten wij nou van cijfers. De eervolle vermeldingen: "Zo schoot de teller voor Wageningen en Urk van 1 in 2019 naar respectievelijk 17 en 14 in 2020. Ook in IJsselstein, Zwanenburg en Appelscha was een significante stijging te zien." Trots op Nederland, we zijn het, met heel ons hart.