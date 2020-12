Landgenoten. Kijk een beetje uit zometeen als u van de schoonfamilie, die u niet geknuffeld heeft, op huis an rijdt. Het is namelijk code geel vanwege storm Bella. Bij de Britten zorgde Bella voor allerlei overstromingen, maar je kunt landen niet zomaar vergelijken en bovendien hebben de Angelsaskische landen een veel individualistische cultuur en HALLO, HET IS EEN EILAND. Maar terug naar ons eigen. In het Brabantse Mierlo is een boom omgewaaid en in het Brabantse Veen is spontaan een auto in de fik gevlogen. Maar ook alle andere provinciën zijn tot vanmiddag om 14:00 uur code geel. Geel! Nog een code hoger en het is code oranje. Let een beetje op elkaar.

Update. Oliebollen drive-in AAN FLARDEN

GEEL