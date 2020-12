Politieke kermis Nederland krijgt er weer een kraampje bij. Femke Merel van Kooten-Arissen, die (dit kunnen we niet vaak genoeg herhalen) wegging uit de fractie van de Partij voor de Dieren omdat ze meer wilde doen voor de mensen, vervolgens overstapte naar 50PLUS (want bejaarden zijn ook een soort dieren), zich daarna samen met Henk Krol afsplitste, even samenging met de Groep Otten in de Partij voor de Toekomst en vervolgens weer uit de Partij voor de Toekomst stapte, richt haar eigen partij op. Het heet Splinter en we zouden die zelfspot van het op zich nog helemaal niet zo slecht (zie bijvoorbeeld) functionerend Kamerlid best kunnen waarderen als ze niet met een nogal onduidelijk plan de verkiezingen instuitert. "Bij Splinter worden Kamerleden écht onafhankelijk en is er geen verstikkende fractiediscipline. We voeren levendige discussies, waarna een Kamerlid zelf mag bepalen wat hij of zij stemt." Oftewel: in het volstrekt hypothetische geval dat Splinter meer dan één zetel haalt, is het volslagen onduidelijk wat er met uw stem gebeurt. Maar goed, splinterpartijen SGP, DENK, BIJ1, FvD, de afsplitsers van FvD, de afsplitsers van FvD die eerst niet wilden afsplitsen van FvD maar toen toch wel, 50PLUS zonder Henk Krol, Henk Krol zonder 50PLUS, de boerenpartij, de dokterspartij, de partij van Johan Vlemmix (is ook een politieke stroming, red.), de Piratenpartij, Code Oranje en de PvdA hebben er weer een concurrent bij. Was het maar vast 18 maart.