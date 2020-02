Ze stond nog op 5, in de Grote GeenStijl Kamerleden Top 150, wegens het niet pikken van het kiptatoriale regime in die beestenboel van de Dierenpartij en het plezier dat NL beleefde aan de brisante vechtscheiding met collega-haantje Marianne Thieme. Maar nu stapt Femke Merel van Kooten (36) over naar 50Plus en dat is echt niet omdat ze zo geïnteresseerd is in de larmoyante bejaardencrack van Henk Krol. 'Ja maar 50Plus steunde de meeste voorstellen van de Dierenpartij' KOM OP HEE. Het is heel erg schaamteloos en heel erg gênant, die zalvende uitspraken in het AD, maar vooral de uitgemaakte keuze tussen principes en idealen aan de ene kant en het pluche aan de andere kant. "Ik moet realistisch zijn" - "Ik moet nadenken over de toekomst" - "Volgend jaar zijn er verkiezingen" - "Lukt dat met een eigen partij" - "Hoe haalbaar is dat" - "Nee dat is te duur". Nou Femke Merel, van harte gefeliciteerd hoor, dat je er maar met opgeheven hoofd kan zitten hè.