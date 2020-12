Welk soort mensen trapt hier eigenlijk in? Mensen die met normaal zakendoen een fortuin vergaren snappen wel dat dat bullshit is. Met zo'n advertentie in het AD mik je ook niet op heel simpele mensen. Of juist wel op heel simpele mensen die zich slim achten omdat ze AD artikelen lezen en denken dat het dus allemaal waar is want het staat in/op het belangrijke AD? Heb wel eens iets op tv gezien of online gelezen over mensen die misschien wel met een ton ergens in zijn gegaan, alles weg. En als ik dan zie hoe, hoe dat is gegaan, dan vraag ik mij af of er enige materie onder hun hersendeksel zit. Misschien wel net zo weinig als bij mij want ik snap het echt niet.