Hou eens op met die flauwekul. Het is de grote hobby van GS om zogenaamd hypocriet gedrag van "deugers" te schandpaalnagelen. Rechtse mensen vinden blijkbaar groot plezier in het aankaarten van verkeerd gedrag van linkse activisten. Want oh oh oh, wat zijn die linkse mensen toch hypocriet. Waarom genieten rechtse mensen hier zo van?

1. Het excuus. Jij hoeft lekker niks te doen, want die deugers doen ook niks.

2. Het verwijt. Iedereen is in de basis egoist, waarom zou ik dan beter zijn?

3. Het oordeel: Linkse mensen lijken begaan met het milieu, maar dat is schijn.

Het komt erop neer dat rechtse mensen hun lakse gedrag hiermee rechtvaardigen. Linkse activisten zijn immers allemaal vermomde egoisten, net als de rechtse mensen zelf. Dat motiveert dus te blijven zoeken naar die valse deugers. Maar het verhaal klopt niet. Om de volgende redenen:

1. Als activist kan je de wens hebben dat bepaalde zaken veranderen, in het algemeen belang, zoals het milieu. Je kunt daar dan zelf geheel puriteins gaan naar leven, maar dat is lastig om allerlei redenen. Het kost veel moeite en het kan niet altijd wegens de omgeving. Soms zijn er alleen maar plastic flesjes te koop, bijvoorbeeld. Dus als activist doe je er wel iets aan, maar misschien niet altijd en niet altijd consequent.

2. Je wil als activist ook niet altijd de enige zijn, die de lasten van deze milieuverbeteringen draagt. Je ziet zelf dat het milieu beter moet, maar als alleen jij je keurig beperkt in je verbuik lost dat weinig op en ook kan een ander dubbel zo hard gaan verbruiken want er blijft meer over, zo lang er geen wettelijke restricties opgelegd worden. Dat voelt onrechtvaardig. Wat jij als activist spaart, maakt je lachende rechtse buurman op. ja, die domme deugers ook.

Maar wat die deugers willen is een betere wereld voor iedereen, zonder de enige te willen zijn die daarvoor de lasten draagt. Ze willen dus wetgeving die voor iedereen geldt, die het verbruik beperken. Als dat plastic flesjes voor iedereen verbiedt, zien zij dat als een welkome ontwikkeling maar tot die tijd zal je ze soms zelf ook plastic zien gebruiken. is dat hypocriet? Misschien.

Maar onder de streep is deugen beter voor het milieu dan niet-deugen en op je krent zitten lachen om die deugers. Ten eerste doen deugers er meer aan dan de niet-deugers, maar misschien niet altijd consequent. Toch zullen de deugers wetgeving voor beperkingen eerder accepteren als die maar voor iedereen geldt. Anders dragen zij alleen de lasten en heeft dat nog weinig zin ook, als rechtse moraalridders die beperkingen weer opsouperen. Dus houd eens op met dat gemakkelijke deug-signaleren.