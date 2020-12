Onderzoek, NRC Handelsblad doet het, naar machtsmisbruikende smeerberen die moeite hebben met hun handjes van vrouwen af te blijven, en dat is hartstikke mooi (die onderzoeken dan he). U weet vast nog wel hoe bepotelkunstenaar Julian Andeweg zonder pardon in een hoek werd geschilderd: "De man om wie het gaat is bekend in de kunstwereld en heeft in die zin een publieke status. NRC heeft zijn privacy afgewogen tegen het maatschappelijk belang gezien die status en de ernst en frequentie van de beschuldigingen tegen hem. Dit heeft geleid tot de beslissing om in dit artikel wel zijn naam te noemen."

En nu staat er wéér een MeToo-zaakje in de krant. Een UVA-studente Frans is gewitteonderbroekt door 'een bekend publicist', iemand met 'tal van literaire prijzen op zijn naam' en een persoon die les geeft 'in wel vier talen'. Dat gaat natuurlijk over Fouad Laroui, een naam die bij ons zowel via e-mail als in linktips is opgerakeld: "Beste redactie, als studente van de UvA weet ik dat het artikel gaat over F. Laroui. Wij hebben eerder een e-mail gekregen met uitleg hierover en zijn naam werd hier ook genoemd." En waar bij Andeweg 'privacy wordt afgewogen tegen maatschappelijk belang gezien die status en de ernst en frequentie van de beschuldigingen tegen hem' weegt het 'maatschappelijk belang' bij een UVA-docent over wie 'meerdere meldingen' zijn gedaan kennelijk niet zo zwaar, omdat het artikel 'inzicht wil bieden' in het verloop van een procedure.

Nu is 'de procedure' ook reuze interessant, maar het lijkt ons vrij relevant dat we gewoon mogen weten om en over wie het gaat, aangezien de docent al meerdere jaren onder een vergrootglas ligt / lag, hij heeft gewerkt met jonge en kwetsbare vrouwen, officiële klachtenprocedures en een onderzoek kennelijk nauwelijks of niet zijn afgerond, er wellicht veel meer (oud-)studentes zijn die psychisch een tik hebben gekregen omdat ze slachtoffer zijn geworden van de 'dadendrang' van dit heerschap én om een precedent te scheppen dat je als docent (of kunstenaar, of boekenrecensent, of directeur van een castingbureau) niet zomaar wegkomt met seksueel ontoelaatbaar haantjesgedrag - en daar komt nog eens bij deze 'publicist' goede sier maakt met de verkoop van boekjes over feminisme.

Derhalve, het gaat over Fouad Laroui.

In casu voelde een studente zich 'aangerand' door de docent, die haar op zijn schoot trok, tikjes tegen haar billen gaf en zijn hoofd tegen haar middel legde. "De docent verweert zich: hij is Marokkaans en gewend aan een cultuur waarin omgangsvormen losser zijn." Aha. Die kaart. Niet één keer bij een studente, maar meerdere keren bij meerdere studenten. "De docent stond bekend als een flirt, die zijn studenten mee uit vroeg, ze bij hem thuis uitnodigde en sommige van hen aanraakte: een wang, een been, ongewenste zoenen. 'Als ik hem iets moest vragen, deed ik dat altijd met anderen erbij. Dat voelde veiliger', zegt één van hen." De klacht tegen de docent werd reeds in augustus 2017 ingediend en hoe verrot de bedrijfscultuur van de UVA is, met bestuursvoorzitter Geert ten Dam en decaan Fred Weerman die de boel onder het tapijt probeerden te schuiven door pas ná een nieuwe MeToo-zaak en ná deftig doordrukken van NRC ('Sinds NRC half november 2020 vragen over hem stelde aan medewerkers van de UvA, zijn de gebeurtenissen elkaar in snel tempo opgevolgd') de docent op non-actief te stellen (wegens 'recente vertrouwelijke signalen'), leest u gewoon in de krant. Daar mogen ze bij de UVA eens goed over na gaan denken. En wie ook eens goed mag gaan nadenken, is Fouad Laroui. Thuis, alleen.