We zouden het bijna vergeten (omdat dat moet van Brussel), maar misschien wel de belangrijkste reden dat alles altijd allemaal kut is dezer dagen, is dat het moorddadige regime in China de wereld heeft voorgelogen over de gevaren van het coronavirus. Vraag maar aan Li Wenliang. Oh nee wacht. En juist over dat regime heeft onze favoriete China-correspondent na Oscar Garschagen uit China Sjoerd den Daas (spreekt even vloeiend Mandarijn alsdan Frysk) weer bere-gezellig nieuws bij elkaar gecorrespondeerd. Het blijkt namelijk dat Nederlandse bedrijven zoals DSM, Philips, Unilever, ASML en NXP allemaal comités van de communistische partij hebben. Dat is toch gek? Dat bijvoorbeeld Unilever (bekend van de slogan 'Verbeter de wereld, koop meer dingen van Unilever') een comité heeft van de partij die achter de misdadige aanpak van de Oeigoeren zit? En dat allemaal beursgenoteerde bedrijven "studiesessies over partij-ideologie" faciliteren? Dat zou je die bedrijven toch willen vragen? Toch? En wat denkt u dat die bedrijven zeggen? Nix ja. "NOS heeft contact opgenomen met de genoemde bedrijven. Zij konden op dit moment nog geen reactie geven op het nieuws." Zoals Neelie Kroes (even opzoeken bij hoeveel van deze bedrijven die commissaris is, red.) zou zeggen: een kotspee.

