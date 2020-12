Japan, Zuid Korea, Singapore en Taiwan doen het zonder avondklok.

We nemen te laat, te weinig maatregelen, heffen die te vroeg weer op. Daardoor hebben we geen controle en hebben sinds maart een extreem domme lockdown. De vier landen die ik noemde, hebben eerlijker en openlijker gecommuniceerd wat wel en niet werkt, hun bevolking begrijpt hoe ze een virus de pas af kunnen snijden en doen dat zonder hun leven of economie te offeren.

Het model waar we proberen te schipperen met wat wel of niet kan, met steeds andere regels, is voor niemand volgbaar. Mensen gaan dan de randen van de regels opzoeken, in plaats van de kern van de oplossing.

Sommigen juichen dat het percentage positieve testen niet gestegen is. Dit betekend dat genoeg mensen verkouden / andere griep hebben en ook naar een testlocatie komen. Het percentage positieve testen is nog steeds ruim boven de 5%, waardoor de WHO zegt dat ons beeld incompleet is. Bron en contactonderzoek kun je vergeten, dus ga je niet op basis van dat onderzoek gericht isoleren, nee je gaat ongerichte lockdowns op iedereen bevelen, omdat je uit de bocht vliegt.

De mensen die op facebook claimen dat bij vaccinatie een chip wordt geimplanteerd zijn de leukste. Die hebben de hele dag een mobiele telefoon vast waar ze hun hele leven met Mark Zuckenberg delen. Wat is de toegevoegde waarde van het implanteren van een chip?! Die mensen zijn al vergroeid met een andere chip. Veel beter aangesloten op de visuele cortex en de gevoelige vingertoppen. Random in een spier is een veel slechtere plek voor een chip.

Mensen die huilen dat het ziekenhuisbezoek en IC nog niet oploopt, snappen nog steeds niet dat de testen eerst oplopen, weekje later ziekenhuizen, weekje later de IC. De grafieken zijn echt duidelijk op dit punt. Al negen maanden, de eerste coronababy`s zijn al geboren, maar de kwartjes moeten nog vallen.

Het kabinet kiest er al negen maanden voor om net genoeg maatregelen te nemen dat het probleem ongeveer even groot in stand blijft. Een methode die we ook in de rest van Europa en de VS zien. Meer maatregelen zouden onnodig zijn. Bij minder maatregelen loopt het te ver uit de hand. Dit is echt een hele domme theorie.

Zou je bij de eerste besmettingen veel sneller reageren met B&O, op dat moment alles uit de kast trekken qua B&O en afgedwongen quarantaine, hoef je binnen een maand bijna niks meer te doen. Dat kan, en Japan, Zuid Korea, Singapore, Taiwan doen dat al vele jaren. NIet alleen met Sars2, ook Sars1 en MERS.

Daar is bewijs van, hun resultaten heb ik gedeeld onder IEDERE coronatekst van mij. Klik maar op de de tekst van zaterdagavond meegeleverd onder de link "controleer deze grafiek", die in het onderste deel te vinden is. Helaas niet een link die hier in de panelen correct weergegeven wordt.

Wat wij doen, is te laat en te weining, en daarom geen evidence based medicine.

Als er ergens een brand is, zijn we zo slim dat men man & macht direct en volledig te blussen. Hier gaan we met pappen en nathouden nooit de oplossing, rust en heropening van de economie snel meemaken. Dit is echt ZO fucking dom.

Niet allen qua kosten, een gesloopte economie en onnodige doden, nee ook de slachtoffers door ontbrekende reguliere zorg of de coronaslachtoffers die het overleven, die zelfs na milde klachten een stuk long, hartspier of hersens mogen missen. Dit is geen griepje, dit kan je niet laten doorsudderen.

Er zijn nu zo vaak maatregelen een beetje bijgesteld, dat niemand meer weet wat echt de bedoeling is. De focus verschuift naar wat wel of niet mag, en hoe je daar na een maanden ellende flexibel mee omgaat. Alle virologen die een lockdown ontraadde voor westerlingen zeiden als je doorgraafde hetzelfde, gaan ze niet volhouden, dus je hoeft er niet aan te beginnen. Dat is totaal iets anders dan dat het niet zou werken, wat nogal logisch is, want het werkt in Japan, Zuid Korea, Taiwan, Singapore en vele andere landen die hun shit op orde hebben.

Ik hoop dat vanavond eens duidelijk wordt uitgelegd hoe we dit virus stoppen. Geen extra maatregelen, maar extra kennis is nodig. Verkeerd begrepen of verkeerd uitgevoerde maatregelen samen met een totaal gebrek aan motivatie zijn de echte redenen dat dit steeds verder uit de hand loopt.