Afgelopen vrijdag begon de zon weer te schijnen in Nederland, tijdens de eerste ministerraad na het zomerreces in het zonovergoten Catshuis (foto). Vandaag begint de maandenlange hittegolf met UV-waarde 12 dan echt, want de bewindslieden verzamelen zich weer in de ambtswoning van de MinPres voor een partijjtje KNOPEN DOORHAKKEN van jewelste. (Live Zon-0-Meter) Op de agenda staan onder andere:

- Hoe laat gaat het goedkoopste vliegtuig naar Armenië?

- Sluiting Ter Apel, datum prikken ontmanteling IND en COA?

- NPO3 en welke 9 publieke radiozenders op zwart?

- Waar komt de automatiek in Nieuwspoort?

- Hoeveel wachtgeld gaan politici afstaan voor verbouwing Binnenhof?

- Demonstratieverbod Extinction Rebellion wanneer?

- Stopzetten ontwikkelingshulp hoeveel miljard?

- Mest uitrijden tot week 50 of week 51?

- Heropening Medisch Centrum West wanneer?

- Welk waddeneiland wordt detentiecentrum voor rondlopende veroordeelden?

Update: Minister Faber: "We hebben een ASIELCRISIS!!!1!"