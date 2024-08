Elektroniese devices moeten van de MinPres in een kluis tijdens de ministerraad, en overige belangrijke meetings. Want Schoof weet dingen, want hij was immers ooit senior gleufhoed der AIVD en NCTV (jeugdfoto boven). Dankzij "de Liegende Nokia" Mark Rutte weten de Chinezen alles over onze windparken op de Noordzee, en dat moest maar eens ophouden, zo met WO III voor de deur en Russische haxors die de deur bij de Duitsers platlopen

De premier zei dat hij het verbod al voor de zomer heeft ingevoerd, meteen na het aantreden van zijn kabinet en dat alle bewindslieden het er onmiddellijk mee eens waren.

Dus wij eens zelf onderzoek doen in de Nationale Fotobank ANP (zoekveld Dick Schoof) of er ook foto's zijn van Dick Schoof met een telefoon in zijn hand. En verdomd, die zijn er maar bar weinig tot niet. We moesten 23 fotopagina's scrollen voor we een plaatje vonden van de Premier en een Electronic Device. Iedereen kent de telefoonkiekjes van Rutte, maar van Schoof zijn ze maar schamel. Er kon zelfs geen selfie met Macron, Zelensky, Femke Wiersma of Sifan Hassan vanaf! We moesten helemaal tot 3 juli van dit jaar bladeren voor we iets zagen wat op een elektronisch lulijzer leek. En de heer Schoof heeft er zelfs TWEE, in een blauw mapje (RFID-cover?) Eentje voor thuis, en eentje voor de lanceerinstallaties op Volkel. Gekkigheid natuurlijk.