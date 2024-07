Hallo Allemaal. Vanavond extraspeciale thema-avond in Het StamCafé inzake het superbelangrijke 75-jarige bestaan van de NATO, in het bijzijn van alle NATO-leiders, dus ook MinPres Dick Schoof, the right wing former spy (bron). Mark Rutte is er (nog) niet, die schuift pas over drie maanden aan. Brekelmans (Defensie) en Veldkamp (BuZa) zijn er wel, en misschien Zelensky ook nog. Echt feest voor (polonaise) wordt het nou ook weer niet, wegens de oorlog in Oekraïne en de wederopstanding wellicht van ORANGE MAN BAD. Plezier & oant moarn. Onder: Barman Tom, de nieuwe barman van het StamCafé. Dat gepilsvogel van jullie ook altijd, drink eens een echte borrel...