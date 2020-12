Vandaag, in de mOoIsTe kRaNt vAn eUrOpA: hier een artikel waar we heel pontificaal 'Dit zijn de invloedrijkste Nederlanders van 2020' boven zetten, terwijl we die PR-belofte journalistiek helemaal niet hard kunnen maken, we hebben eigenlijk gewoon een nogal suffe databaseberekening laten maken door een of andere knakker uit Wenen en we weten donders goed dat die echt niet een lijst met alle invloedrijkste Nederlanders in de juiste volgorde oplevert.

Ook vandaag, bij deze lijst die op zich al voer genoeg is voor complotdenkers: hier nog twee lekker vage artikelen over THE GREAT RESET, waar dat begrip niet helder wordt gedefinieerd maar waar wel de woorden THE GREAT RESET en ELITE vaak in voorkomen.

Aanstaande maandag in de Volkskrant: wAaR kOmEn tOcH aL dIe cOmPlOtThEoRiEëN vAnDaAn?

Aanstaande dinsdag in de Volkskrant: het is de Schuld van GeenStijl, laten we die achterlijke wijven die de vorige keer getekend hebben weer eens bellen voor een petitie.

PS

En hoezo staat Frans van Drimmelen niet op die lijst?