Valt me op hoe weinig nuance er is tussen de "het is maar een griepje"-roepers en de "we gaan allemaal deaud" roepers. Even berichtje van binnenuit. Huize Viking, empty nest, mevrouw Viking staat voor de klas. Het was hier geen kwestie óf, maar wanneer we besmet zouden raken. Dat is dus vorige week gebeurd.

Hoe zijn we dan besmet? Wel, via het OV of de school, want Fust kwam al nauwelijks meer buiten. Hoe erg is het? Het is een hardnekkige griep (hoewel: ik heb ooit influenza gehad en dat was een stuk forser). Maar. Van de 5 besmettingen uit onze 'cluster' hebben er 4 geen reuk meer. Dan kan maanden duren of nooit meer terugkomen. Zo hoorde ik van een sommelier die sinds maart al niet meer ruikt. Kun je denken 'relaxt ruften' maar die man is niet alleen zijn baan kwijt maar ook een zintuig. Nooit meer mooie wijn proeven, nooit meer lekker eten. Hij kan wel ontspannen op de vuilniswagen gaan staan. Dat dan weer wel.

Het enge is het verloop: het is totaal onvoorspelbaar. De ene dag denk je 'nou dat was hem dan' en de volgende dag ben je weer knocked out.

Er is dus meer tussen droge cijfers hoeveel opnames wel/niet, hoeveel doojen en hoeveel IC/ziekenhuisopnames. Daar is een hele wereld, waar zo'n beetje iedereen, reaguurders hier incluis, aan voorbij schreeuwt om maar gelijk te krijgen in een wereldbeeld waarin alles als een geblokte vloer zwart/wit is.

Quod not.