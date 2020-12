U mag toch 3 personen uitnodigen met Kerst en niemand zal het opvallen als het er 4 zijn. Dus het probleem van de stervende ouderen is opgelost. Of ze moeten niet in staat zijn om te komen, dan is het een ander verhaal. Maar waar u mee bezig bent is géén leven. Zoek mogelijkheden, ga elke dag een uurtje wandelen, zoek lichtpuntjes. Maar eigenlijk is uw reactie veel te summier om er zinnig op te kunnen reageren.

En tja, als voorbeeldige burger doet u het uzelf toch wel aan. Ik ben ook een nette burger (voorbeeldig wil ik niet zeggen) maar als de overheid ingrijpt in mijn leven wordt het echt een ander verhaal. Dan gehoorzaam ik de overheid voor zover mij dat uitkomt en ik anderen geen schade toebreng. Voor de rest kunnen ze de (kerst) boom in.