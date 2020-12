Ik heb het hier al zo vaak geschreven: in Nederland is geen plaats voor IS ratten, of althans, zou er geen plaats moeten zijn, want langzaam maar zeker komen al die ratten op één of andere manier toch weer terug.

Het zijn onze grootste vijanden, ze vertegenwoordigen de zwartste, intolerantste, agressiefste, wreedste vleugel van een op zich al zwart, intolerant, agressief kutgeloof. Maar ach, Ad Corten (van CDA comité 'Haal de kalifaatkinderen terug' oid) mocht vorige week voor de tweede keer - en voor de tweede keer onweersproken - in de Volkskrant zijn pleidooi houden om de 'naïeve jihadbruidjes' allemaal weer op te halen.

Over de 'beroemdste' ISer, Laura H. uit Zoetermeer, is al een boek verschenen; 'Laura, de musical' of een toneelstuk, weet ik veel, draait geloof ik al; Margriet vd Linden mocht haar vorig jaar kerst interviewen ("Ha Laura, goed je te zien"); en ze wordt, ik meen door de schrijver van het boek, vergoelijkend en 'apologiserend', omschreven als: 'een moeilijke puber, die ergens in haar leven een verkeerde afslag heeft genomen'. In al die decennia na WW2, heb ik Nederlandse SSers, toch ook jongens van die leeftijd, nog nooit zo horen omschrijven. Het tekent de in wezen decadente, hedonistische samenleving die Nederland voor een groot gedeelte is geworden.

Al die lui, van Corten tot Rueb, van Vd Linden tot Sjoerd Sjoerdsma, zouden verplicht moeten worden om het boek 'Het Vergeten Volk' van Brenda Stoter Boscolo over de Jezidi's te lezen.

En alle Lieke/Hayat's, Laura's. Fatima's, Melissen, mooie Angela's, etc, etc, zouden alsnog Nederland uitgetiefd moeten worden, en wat nog in Syrië zit, met alle mogelijke middelen buiten de deur gehouden worden.